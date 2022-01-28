前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於國民黨近期選舉失敗、士氣低迷一事，前民進黨立委郭正亮指出，任何政黨失敗的時候，需要有魯仲連型的人去穿梭當「桶箍」，把大家拉在一起。通常要讓大家感到他的無私，大家才會慢慢在一起，但這需要有一連串的過程。

郭正亮28日在中天電視《正常發揮》節目中舉例，2008年民進黨是最倒楣的時候，輸到脫褲，四大天王都落跑，都說沒他們的事情，陳水扁又要入獄，只剩下蔡英文。但蔡英文在黨內也沒什麼份量，中生代把蔡英文拱上去，大家團結力量大，不要讓辜寬敏當選。

郭正亮直言，這就是要有一個誠懇的過程，要無私付出。蔡英文到2010年根本不知道自己要選，她去選新北市，獲得100萬票，朱立倫111萬票。

那時候蔡英文當主席已經2年了，歷經ECFA作戰，5次補選，真的沒有心意要選，一直到選新北市獲得100萬票，大家才發現她可以選舉，選民會支持、認同她的特質。

郭正亮坦言，民進黨如果用傳統路線，走台獨、台灣共和國，對中華民國講得吞吞吐吐，不可能拿到817萬票，基本上就是把國民黨李登輝本土派整合進來，才有817萬票。

郭正亮強調，這有一個過程，一定要有一個重要的人物無私付出的過程，大家慢慢在一起。而國民黨今年有幾個問題一定要面對，第一是各縣市的提名，要讓大家參與、共同決定，還涉及與民眾黨的關係。另外，明年不分區立委的名單、立委的提名，要一關一關讓人覺得沒有私心。

郭正亮也說，一個領導人如果怕被拒絕，手就伸不出去低聲拜託別人做朋友，總認為自己最優秀，可以自己搞。如果有這種心，就整合不來，這是很明白的道理。

郭正亮仍強調，要有無私的過程，慢慢把大家整合在一起，蔡英文這一點事做到了，讓大家服氣；大家覺得蘇貞昌自私，自己跑到保安宮宣布參選台北市長，違反默契，所以2011年大家倒向蔡英文，不然蘇貞昌民調原本比蔡英文高。

郭正亮披露，政治就是有一個過程，第一就是有人無私付出，把大家拉在一起，第二就是重要人事決定，包括提名、政黨互動，要集思廣益。接下來才是處理年輕選票與兩岸路線的問題，一步一步來。