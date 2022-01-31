蔡英文總統日前出席「蔣經國總統圖書館」開幕致詞，震驚泛綠陣營，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，他大膽假設蔡英文有「道德虛無主義」傾向，會玩左右逢源的遊戲後，游今日又直言，蔡直接省略不提威權統治的禍害，再試圖銜接到民進黨今日的「抗中保台」，進而呼籲團結，才衍生社會諸多議論和反彈。

游盈隆今（31日）在臉書發文表示，1月22日蔡英文親赴「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」致詞，引起軒然大波，話題不斷，迄今仍餘波盪漾。大致上，爭議分兩個層次，一個是該不該去？另一個是，如果去，應該講什麼？自己三天前寫了一篇「蔡英文總統有道德虛無主義傾向嗎？」評論她當日現場的發言內容，主要是著眼於「如果去，應該講什麼？」，至於蔡英文該不該去，他覺得並不重要。

游盈隆認為，如果去，講話內容得體，能譴責外來威權統治、有助轉型正義、深化民主價值、化解認同分歧、團結國家社會，當然是一件好事。如果不去，最省事，也不會傷到什麼，更不會有層出不窮的麻煩。

游盈隆強調，問題是蔡英文選擇去，但講話內容不恰當，蔡用息事寧人或和事佬的態度處理歷史問題，只提前總統蔣經國「反共保台」，不提當年小蔣反共保台的用意，直接省略不提威權統治的禍害，再試圖銜接到民進黨今日的「抗中保台」，進而呼籲團結，如此這般，才衍生社會諸多議論和反彈。不知，此刻蔡英文會不會有「既知今日，何必當初」的懊悔呢！