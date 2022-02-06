台灣女足今天對戰越南以1比2敗北，儘管隊員多人染疫，但仍拚搏到底。（圖／中華民國足球協會CTFA）

台灣女足今天對戰越南以1比2敗北，儘管隊員多人染疫，但仍拚搏到底。（圖／中華民國足球協會CTFA）

台灣女足今天對戰越南以1比2敗北，儘管隊員多人染疫，但仍拚搏到底。（圖／中華民國足球協會CTFA）

台灣女足今天對戰越南以1比2敗北，儘管隊員多人染疫，但仍拚搏到底。蔡英文總統今天表示，台灣女足永不放棄的拚戰精神，世界第一等！我們將派遣專機到印度，讓選手、教練及後勤團隊能盡快回到台灣，好好休息。對於染疫的選手，也一定會提供最好的照顧。

台灣隊今天只要踢和越南就可以取得暌違32年的世界盃女足賽資格，但因有7名球員染疫，讓戰力受到影響，陳燕萍賽前檢測呈陰性可以出賽，仍有6名球員無法上場。雖然台灣隊今天以1比2不敵越南，不過還未與世界盃說再見，若要挺進世界盃，就是透過接下來的10搶3洲際附加賽，爭取最後晉級機會。

蔡英文今晚在臉書表示，今天在印度的亞洲盃女足附加賽上，台灣女足即使有6位選手因染疫無法上場，仍然堅持到底，和越南鏖戰到最後。「這樣的拚戰精神是我們共同的驕傲！」

她說，我們將派遣專機到印度，讓選手、教練及後勤團隊能盡快回到台灣，好好休息。對於染疫的選手，也一定會提供最好的照顧。這是30多年來台灣足球最接近世界盃的一次，明年的附加賽也還有機會取得世界盃的門票。「非常感謝所有選手全力為台灣拚搏，也請大家一起繼續為台灣選手加油！」