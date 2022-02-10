日盛投信10日表示，為快速恢復景氣，激發經濟增長動力，越南政府已於今年1月份定案150億美元之財政刺激計劃，約佔GDP的4％，將有助於推動越南今年的經濟增長動能，並達成2021年至2025年5年經濟發展計畫目標，更有助於提振越南股市投資者的情緒。

越南政府今年的國內生產毛額（GDP）成長目標是6％至6.5％。2021年越南全年的經濟成長率為2.58％，創逾30年來新低；而在COVID-19疫情之前，越南5年來的經濟成長率每年平均為6.55％。

日盛越南機會基金研究團隊表示，對越南今年的GDP增長仍保持樂觀，主因預計今年的消費將強勁反彈，該國在去年第四季度起逐步鬆綁防疫措施，製造業獲得提振，出口也持續復甦，使得2021年第四季成長優於預期，今年防疫鬆綁將繼續，加上越南政府最終確定的150億美元財政刺激計劃，將有助於推動越南今年的經濟增長。

財政刺激計劃包括在2022-23年間分佈的各種措施和舉措，將對經濟產生最直接影響的措施包括50億美元的基礎設施支出，29億美元用於資助2022年增值稅下調2個百分點，23億美元用於社會保障和就業支持部分，以及17億美元將用於對商業銀行貸款利率調降0.5至1個百分點的補貼。

日盛越南機會基金研究團隊指出，財政刺激計劃中的50億美元基礎設施部分，側重於國家重要交通項目，而越南的南北高速公路是迄今為止該國最重要的交通項目。這條高速公路將使外資可在距離胡志明市及河內市較遠地區建立新工廠，將促進胡志明市、河內甚至峴港以外的衛星城市的進一步發展，並有助於降低越南的物流成本，帶動多數地區房地產更加活絡，刺激越南經濟前景正向發展。