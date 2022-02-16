越南觀光局表示，打算提前3個月，希望從3月15日開始，就可全面重新開放外國遊客入境，並取消幾乎所有的旅行限制。不過，此提案尚需越南總理做最後定奪。

日前，飽受傳染力強Omicron肆虐，但住院與疫歿人數相對較少的泰國以及菲律賓等其它東南亞國家，也是採取與越南類似的重開放邊境政策。越南重開國門計畫中，包括維持旅客須隔離檢疫1日的規定不變，以及從它國出發，還有抵達越南時，都要全面採陰才可放行。

15日的統計資料，越南有31814位新確診又創歷史新高。另外，至少254萬染疫，約3.9萬疫歿。

兩年前，新冠疫情剛爆發時，越南曾實施過堪稱全球最嚴格的邊境管制。相同地，越南也成功將新冠病毒拒於千里之外。但當地約占經濟成長1成的旅遊業，卻遭到重大打擊。

疫前的2019年，越南有高達1800萬位海外遊客造訪。不過，2021年時，卻只有小貓兩三隻、僅15.7萬而已。

越南自2021年11月開始，已根據疫苗護照計劃，允許外國遊客參觀指定旅遊景點，當時也希望從2022年6月開始，全面重新大開國門迎接全球觀光客。

根據官方資料，越南人口9800萬中有近77%已打過新冠疫苗，同時，越南也是東南亞地區，接種率最高的幾個國家之一。