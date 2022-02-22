中鋼(2002)元月稅前獲利寫下同期新高，本土投顧法人認為，中鋼受惠大陸碳中和長期目標，預計2022年粗鋼產量仍將受到管控，加上國內春節後的需求回補帶動，鋼市將維持供需吃緊態勢，有利價格表現。法人指出，先前外資調節，陷入整理走勢，目前外資回補，認為持股的人可以續抱，而空手的人拉回進場，中鋼支撐在35元、壓力在42元。周二受大盤頹勢影響，股價收跌，仍守住5日線。

中鋼1月營業收入400.27億元，月減2%、年增30%；營業淨利52. 47億元，月減8%、年增62%；稅前淨利54.87億元，月減8%、年增52%，登上元月最佳。公司個體(非合併)本月碳鋼銷售量為72萬4225公噸。中鋼說明，上月鋼品銷售單價下滑且銷貨單位成本上升，故營業利益與稅前淨利同步減少。

基本面亮眼，加上烏俄關係緊張，激勵鋼鐵等原物料價格走揚，法人預期，這一波漲勢將因全球需求擴大，持續向上。周一股價帶量突破先前遇壓點位，創下去年9月23日以來的五個月新高價。周二受大盤頹勢影響，外資、自營商紛紛轉賣超，三大法人周二共賣超逾萬張，股價收跌，仍守住5日線。

中鋼日前公告3月盤價，平均漲幅2.44%。展望後市，全球經濟體逐步奔向全面解封，加上力推基礎建設，用鋼需求旺盛。中鋼董事長翁朝棟認為，鋼價已在2月底落底向上，這也是營運落底拐點，接著將迎接第二季旺季來臨。展望未來，他表示，中鋼今年的努力重點，就是持續推動高質化精緻鋼品與綠能產業，加上積極推動水下基礎建設、電動車所需的高級鋼材等，有機會提高獲利能力。