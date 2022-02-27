自上周四俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國與德國、英國等西方陣營對俄羅斯祭出的制裁多有所保留，被戲稱對預謀已久的俄國總統普丁而言似乎不痛不癢，如今西方國家為了加重逼退俄國的力道，在美東時間周六（26日）晚間就「核彈級」的金融制裁達成共識，決定將俄羅斯從「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）中驅逐出去，此舉將進一步考驗俄羅斯自2014年起築起的「經濟堡壘」。尚未完全擺脫新冠疫情衝擊，以及被這10年來超低息資金所扭曲的全球經濟，也將因為國際社會進一步在經貿上孤立俄國這個全球第11大經濟體而面臨更多未知數。

為了遏阻俄國對烏克蘭的侵略，西方國家正一步步加重制裁力道。上周五（25日）美國、歐盟與英國宣布凍結普丁和俄國外長拉夫羅夫的海外資產。

美東時間周六稍早，外媒報導美國總統拜登正在考慮將俄羅斯從連結全球數千家金融機構的SWIFT系統踢出去，但尚未做出最終決定。將俄羅斯從SWIFT完全驅逐出去，被視為是一種「核彈級」的金融制裁，拜登與其幕僚強調這個舉措極為複雜，美方無法單方面行動。

德國在周六早些時候警告一旦俄羅斯被排除於SWIFT之外，將對德國商業活動造成「巨大影響」，表明德國對該全球金融系統全面斷開俄羅斯抱持反對立場。德國外交部長Annalena Baerbock和德國經濟部長Robert Habeck在推特上發布一條聯合推文，主張「我們需要的是一個具針對性與功能性的SWIFT限制措施」。

惟稍後美國、德國、法國、義大利、英國和加拿大在美東時間周六晚間共同宣布，他們將從SWIFT中驅逐「某些俄羅斯銀行」，並承諾「一定會聯手讓這場戰爭成為普丁的戰略挫敗」。

白宮發布聯合聲明表示，這將切斷這些銀行與國際金融體系之間的連結，並打擊這些銀行的全球運作能力，這些限制性的措施將阻止俄羅斯央行利用其「國際準備」（international reserve）破壞我們制裁的影響，並將限制「黃金護照」的銷售，這類工具讓俄羅斯的寡頭權貴們得以避開已經祭出的制裁。

「國際準備」指的是一國政府可以用來清償國際債務的金融資產，根據國際貨幣基金（IMF）的定義包括4項金融資產：貨幣性黃金（monetary gold）、在IMF的準備部位、特別提款權（SDR）和外匯存底。

這項聲明並未說明實際施行的技術細節，也未列出將遭到SWIFT斷開的俄羅斯銀行，最終細節仍待歐盟和美國敲定。一名美國官員透露，美國政府已經與聯準會討論此事，因為任何決定都與該美國央行有關。

此前俄國國會高層曾警告，如果俄國被阻絕於全球金融系統之外，那麼歐洲也別想取得俄國的石油、天然氣和金屬。俄羅斯議會上議院副發言人Nikolai Zhuravlev上周二曾表示，如果俄羅斯遭SWIFT系統斷開，我們將收不到外幣，但買家、首先是歐洲國家，也將拿不到我們的商品，包括石油、天然氣、金屬和其他重要零組件。

此外，消息人士透露，雖然尚未做出最終決定，但美國和歐洲官員亦討論了鎖定俄羅斯央行的制裁措施，這對於俄羅斯這樣規模的經濟體來說是史無前例的舉措，將直接擊中普丁多年來為俄國經濟建造堡壘以阻絕國際制裁影響的計畫核心。

俄羅斯已經成為全球第四大外匯存底國家，其外幣儲備超過6300億美元，同時俄國也持續減少美元資產，這兩項舉措緩解了美國制裁的衝擊。消息人士透露西方國家下一步可能將俄羅斯央行列為制裁目標的討論仍處於初步階段，但這樣的考量突顯出華盛頓和布魯塞爾當局大幅升級制裁的意願已經到了什麼程度。

西方陣營在聯合聲明中強調「在這個黑暗的時刻，我們與烏克蘭人民站在一起。除了我們今天宣布的措施之外，我們亦準備採取進一步的措施，要俄羅斯對攻擊烏克蘭負起全責」。