4日聯合報頭版刊出一則李姓男子道歉啟事，對分手8年的蘇姓前女友致歉，表示自己有6個不該，引發熱議，更釣出包括陶晶瑩在內的公眾人物討論，但有知情人士在臉書社團底下爆料，表示男方是被逼的。

男子在聯合報頭版刊登道歉啟事，表示自己對前女友相當抱歉，更提到6個不該，包括「吵架時不接電話讓人找不到」、「不該用報警方式處理感情事」、「不該在分手後為了買狗飼料，單獨載女同事去大賣場」、「不該置之不理和同事尾牙唱歌，讓同事傳來買春訊息」、「交往期間不該在下班時間和女同事聊天，找以前的女性朋友」，對浪費女友8年時光感到抱歉。

消息被轉分享到《爆廢公社》後，網友議論紛紛，但一名自稱是男方同事兼好友的人爆料，指出女方奪命連環CALL，不斷騷擾男方，弄到全公司都知道，更擅闖辦公室大鬧，才會報警處理。至於女同事部分更是子虛烏有，該友人指出，男方找女同事都是談公事，去好市多也是單純女方有會員卡，且對方早已死會。友人痛批「我才好奇他為什麼可以忍受這種恐怖女人8年」，更指出男方是受女方威脅才刊登，形成羅生門。

其中《DJ金寶》分享後，也疑似釣出女當事人私訊留言，表示希望不希望自己身分曝光，越演越烈，造成更大傷害，請求撤下貼文，但無法確定是否就是當事人。