俄羅斯入侵烏克蘭後，西方許多國家紛紛對俄羅斯祭出嚴厲的制裁。而俄羅斯總統普丁先前表示，西方國家的聯手制裁行為「等同於對他宣戰」，歐美國家因此不願冒險跟俄羅斯爆發全面衝突，讓烏克蘭單獨對抗俄羅斯。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，現在的遊戲規則，說白了就是按照普丁的規則在走。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）5日報導，俄羅斯外交部宣布，英國的制裁政策讓莫斯科「別無選擇」，只能採取「嚴厲的報復措施」，將損害英國在俄羅斯的利益。報導並指出，普丁也提到，西方社會的聯手制裁，他認為這是西方國家對於俄羅斯的一種宣戰。任何企圖基於烏克蘭局勢而對俄羅斯設置「禁飛區」的國家，都會被俄羅斯視為「宣戰」。

郭正亮6日在TVBS政論節目「新聞大白話」引述英國《金融時報》當日頭版報導指稱，美國私下找上波蘭，稱波蘭可提供俄製米格戰機給烏克蘭，美國則提供相當數量的F-16戰機補償波蘭，但遭到波蘭方面拒絕，因為波蘭認為，若貿然提供戰機給烏克蘭，俄羅斯真的會發火打波蘭，因此，波蘭要求美國是以北約的名義向烏克蘭提供戰鬥機。美國卻不樂意，認為波蘭不該將北約扯進戰局。

這消息讓郭正亮傻眼直呼，難道美國是要讓波蘭當替死鬼嗎？現在普丁才放話，任何一國提供軍援就是參戰，而俄羅斯本來跟波蘭關係就不好，如果真提供給烏克蘭，俄羅斯一定開炸波蘭，也因此援助戰機的事情才就此卡住。

同台來賓黃暐瀚則認為，烏克蘭敢跟俄羅斯打仗，但其他國家迄今還是坐壁上觀，沒有派兵援助烏克蘭，其可能原因是如果把烏克蘭上空劃為禁航區，那設為禁航區的國家或單位，就必須戍守整個北約的領空。因此，沒有一個國家願意冒險跟俄羅斯爆發全面衝突，而北約方面也已明確拒絕，派空軍援助烏克蘭，就算烏克蘭總統澤倫斯基不斷發聲要求派空軍支援烏克蘭，但現在遊戲規則說白了，就是照普丁的規則在走。