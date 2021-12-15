民進黨立委何志偉今日邀請民進黨新北市議員羅文崇共同召開記者會表示，有一弱勢家庭孩子，因今年入伍服4個月軍事役，結果卻被追討紓困金，「根本是雨天收傘，配合國家服兵役難道是他的錯？政府不該兵變阿兵哥。」

何志偉指出，有民眾陳情，因為去年有申請紓困，所以今年衛福部為了便民，再次發放紓困金時，直接就把紓困金匯入帳戶，但在5個月後卻收到政府通知，這筆錢要繳回。

民進黨立委何志偉今日召開記者會 (何志偉辦公室提供)

何志偉說，民眾轉知，原來是因為他在今年4月30日時，人正在服4個月的軍事役，因此被認定為有投保軍保，不符合紓困條件，據了解，有軍公教勞農社會保險，且已發放但面臨要被追回者，約有1200多人。

何志偉表示，該民眾的家庭確實很辛苦，紓困金通知書也有提到他們家屬於中低收入戶，「當初政府在制定時，卻把軍事役也列入，恐怕有些問題，導致我們的孩子去服役盡義務保衛國家，卻為了紓困金要回頭自己為自己辯護。」

羅文崇指出，軍事役的薪餉根本沒多少，但因為服役導致身分變成軍保，因此被政府要求追回紓困金，希望衛福部能重新檢討這個不合理的規定。

衛福部社工司科長胡彩惠回應，對此會再做個案清查，但若弱勢家庭在紓困金繳回有困難的話，可以申請分期繳回。如有弱勢民眾有急難季救助需求，衛福部有強化社會安全網等相關措施，地方也有急難措施，還是有救助管道。