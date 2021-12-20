何志偉「祝一夜好眠」不告恐嚇了 黃士修反酸：去立《塔綠班玻璃心受傷法》

民進黨立委何志偉日前在臉書發文表示，自己在節目上遭重啟核四公投領銜人黃士修言語暴力，兩人在對核四議題辯論時，黃竟說「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」隨後黃士修也貼出對話全文，要何別搞年齡歧視。而何志偉昨日則表示，決定不對黃士修提告；黃士修反擊稱，何之所以不提告是因找不到任何一條法律能告。

四項公投落幕後，何志偉昨（19）日在臉書貼出當天的節目畫面截圖，表示決定不對黃士修提告，避免造成司法資源的浪費，並祝黃士修「周末愉快，希望你一夜好眠」。

何志偉也在文中提到，隨著時代進步，核能科技也會有更新與發展，但對台灣來說，已爭議超過20年的核四廠真得太危險了，實在無法想像如此老舊且危機四伏的拼裝電廠一旦商轉，對整個國家社會將造成多麼嚴重的立即危害。「台灣民眾對於非核家園等國家政策給予肯定，也代表社會對我們所做的執政給予支持。我們必然謹記在心，為台灣的下一代，謀求更大的幸福。」

重啟核四公投領銜人黃士修。（本報資料照片）

而何志偉文章貼出沒多久後，黃士修則透過臉書回擊表示，現在說不提告，其實是找不到任何一條法律能告，並建議何志偉身為立法委員，可以立一部「塔綠班玻璃心受傷法」溯及既往，就能夠對他提告，「請不要讓大家笑你的法律團隊，通通都是廢物。」

黃士修也強調，核四公投沒有被否定，只是因為脫鉤大選而未通過，且粗略估計：綠營基本盤25%，九成投票率，佔22%；藍營基本盤20%，八成投票率，佔16%；合計就38%，中間選民幾乎沒有出來投票，導致四案的開票結果，都呈現高度一致。

相較其它三案，黃士修說最爭議的核四，同意票少10萬，不同意票多10萬，總計差距20萬，只影響800萬票的2.5%，「請注意這是被污名化二十年的核四，反核集團依附在民進黨的國家級資源動員之下，不同意票還是只能開成這樣。」

黃士修認為，長年被污名化的核四，加上民進黨挾千百倍龐大資源的動員，公民團體發起的核四公投始終在民調的誤差範圍內，等同被一半民意間接肯定，縱使未能啟封商轉，也是民主的里程碑。