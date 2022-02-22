隨著內、外資金對越股熱度不減，配合政府擴張財政及寬鬆政策加持，加上技術面已透露出正向訊號，富時越南30指數重回半年線，MACD已觸底向上呈現黃金交叉，RSI(14)天期強弱指標，1月跌深反而提供越股落底反彈契機，富邦投信指出，越南景氣面、生產面、資金面皆對越股後市有利，建議可透過定期定額或單筆，擇機加碼布局越股。

富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯表示，觀察近期資金大舉湧入，主要來自四大關鍵推升：(1)越南銀行存款利率偏低；(2)經濟走強帶動投資信心；(3)越股較區域內其他國家具吸引力；(4)越南在未來2年有望從「邊境市場」調升至「新興市場」。

楊貽甯進一步指出，觀察越南現況，有利越股後市，包括景氣已走出後疫情復甦，企業營運狀況持續好轉，1月國內投資人新增開戶數雖因春節返鄉因素略減，無礙內資正向看待越股。越南1月製造業PMI揚升至53.7，續處景氣擴張臨界值50之上，顯示越南景氣已走出後疫情復甦。觀察各項指標的表現，透過客戶需求持續改善，製造業產量和新增訂單增長更強勁，各公司對2022年生產前景充滿信心，約60%受訪者預計產量將持續增加，樂觀程度創下近三年多以來新高。

生產面來說，1月越南新成立企業超過3190家，年比增長24.6%；復工復產企業達4850家，年比增長36.3%。與此同時，解散企業數量則有所下降。1月解散企業僅382家，年比下降 7.73%。透過企業復工復產順利進行，帶動企業營運狀況持續好轉，高科技工業園區產值超過16.5億美元，出口額達15.4億美元以上，年比同步增長5%；農林漁業產值年比亦增長1.5%。

此外，根據越南證券集保中心(VSD)統計，截至今年1月底，越南證券總開戶人數逾450萬戶，約佔總人口的4.6%。1月國內投資人新增開戶數達19.5萬戶，雖較2021年底略減3.2萬戶，反映1月適逢農曆春節，多數投資者返鄉過節所致。

楊貽甯表示儘管1月開戶數因季節因素降溫，但仍無礙內資正向看待越股後市展望。