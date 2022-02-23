台灣綜合研究院23日公布1月EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期增加7.53％，電力景氣指數初估值達3.3，整體產業連續六個月續呈紅燈，估計1月經濟成長率可望達2.8％，第一季經濟成長率達3％。

台綜院表示，受惠全球經濟持續復甦，儘管近期國內疫情再起，民間消費、出口及投資仍維持強勁，整體產業表現亮眼。但因去年同期基期偏高的影響，經濟成長幅度顯現減緩，因此反應在整體產業續亮紅燈，且1月及第一季經濟成長率各2.8％及3％。

再以產業別來分析，國內製造業、電子製造業、半導體製造業及電腦、電子及光學製品製造業等業別，電力景氣指數表現亮眼。鋼鐵業電力景氣指數大致持平，塑橡膠製品製造業電力景氣指數則是略為下滑。

各別產業表現上，台綜院說明，電子製造業及半導體製造業受惠全球晶片供不應求，1月份用電量持續呈雙位數成長，電力景氣燈號已連續11個月呈現熱絡的紅燈。鋼鐵業則因下游消化庫存，且市場需求趨緩，電力景氣燈號維持黃紅燈。

機械設備製造業因半導體擴產，帶動半導體、自動化機械設備與工具機等訂單需求增溫，維持上揚的黃紅燈。塑橡膠製品製造業則因防疫用品需求減少，抵銷出口增幅，由黃紅燈轉趨綠燈，生產動能轉弱。

台綜院認為，綜觀來看，於國外經濟活動陸續重回正軌，經濟成長顯現穩定回升，國內製造業終端需求續強，出口、生產及外銷訂單等表現亮眼，加上半導體缺貨問題不減，前景仍可期。預估2022年雖因比較基期偏高，但在國內民間消費動能推升，及國外需求持續強勁下，經濟成長預期將可持續穩定成長步調不變。