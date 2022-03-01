受到Omicron新冠病毒危害，以及缺料影響到日企產能，加上俄烏衝突未見和緩，日本2月製造業PMI(採購經理人指數)下滑至5個月新低點。

經季節性調整後，日本2月au Jibun銀行製造業PMI終值降至52.7。這比初值52.9，以及元月終值55.4都要來得差。同時，也是自2021年9月的51.5以來，表現最不好的一個月。

在PMI指標中，50大關是景氣榮枯點分界線。

此指數編撰單位IHS Markit指出，供應鏈中斷問題未解之下，日企生產與需求都受到波及，缺料以及不按時交貨是主因之一。由於電子產品與燃料費用一直高居不下，日本製造業者成本已連續第21個月上揚，增幅更是創13年半最大。

IHS Markit也發現，日企現在正全力鞏固庫存量，避免未來更進一步發生缺料危機。另外，路透社也調查，由於疫情尚未降溫以及供應鏈斷鏈，日本在2022年首季的經濟成長率，可能僅有0.4%季增年率。