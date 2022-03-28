由於疫情爆發以來連帶的供需面衝擊，伴隨著地緣衝突導致能源價格進一步飆升，富達國際認為，從今年年初開始可能會浮現停滯性通膨現象，且強度仍在增加。

富達國際表示，在1974年的石油危機中，全球16％的石油供應中斷，油價飆升的同時，當時聯準會主席Burnes對於通膨的增速沒有做出立即性的反應，能源危機與政府反應較遲對製造業產生漸進性負面影響，造成了經濟嚴重衰退，產能利用率下降幅度高達 10％，導致了停滯性通膨現象，此期間股債雙跌，黃金與大宗商品表現亮眼。

目前的情況似之前的氛圍。富達國際進一步指出，在此之前聯準會主席Powell在與經濟學家交談時表示，聯準會將「採取必要措施」降低通膨，包括在必要時更積極地加息，呼應了他之前與其他官員的立場。另外，油價高漲再次讓能源股勝過大盤，但也增加了對通膨的擔憂，美國公債殖利率上揚，2年期公債殖利率在2％高位震盪，也讓市場開始討論殖利率曲線是否會有倒掛的機會。不過逢低買盤刺激了整體股市，成長股、科技股與主要市場指數皆有所回彈。

儘管外資出現流出大陸的情況，對於陸股後市展望，富達國際並沒有太過悲觀。富達國際表示，大陸近期本土確診人數持續激增，限制措施影響了經濟復甦的速度。然而基本面部分，佔大陸GDP比重較高的產業如工業生產、基礎建設，其固定資產投資數據近期回升且優於預期。政策面而言，大陸政府實施選擇性寬鬆政策，鼓勵銀行放貸給現金流運用能力良好的地產商，以支持部分資質良好但被市場情緒影響的地產商。此外，國務院副總理劉鶴稱將支持企業赴境外上市，暗示願與國外監管機構合作，以支持境外上市的中概股，預期大陸企業將迎來更有利的監管環境。