2月25日全體上市公司總市值為54兆7426.77億元，較前周五（2月18日）總市值減少1兆7835.79億元，周減幅為3.16％。國票投顧預期本周指數在17300-17900點區間震盪，本周看好四大題材類股，包含：ABF股、鋼鐵股、電子紙股、IP矽智財股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.台股下檔有年線，考量自從2020年疫情之後，大盤多頭再起，指數就從未失守過這道支撐，即使過程曾出現不少變數，都無法撼動年線地位，預期將有強勁買盤防守，將可挹注市場相當信心。

2.本周法說會有近期盤面上的強勢類股，如記憶體的旺宏、ABF的景碩，後續台股反攻時，可持續留意這兩個族群有機會成為大盤帶頭領漲的指標。

3.VIX指數已有過度恐慌跡象，雖近期一度衝到37以上，但觀察VIX前兩波高點衝到35以上就會遭到壓回，而且市場很快就會恢復正常情緒，目前來看，VIX指數對於俄烏開戰的利空已有相當程度反應，國際股市有望迎來觸底反彈契機。