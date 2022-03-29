今年以來俄烏戰爭、通膨快速攀升、聯準會（Fed）貨幣緊縮，整體金融市場波動加劇，使得股債等資產全數承壓，觀察各類資產指數至3月22日總報酬走勢，債券指數修正尚未停歇，僅長照REITs與醫療類股指數已引領市場落底反彈，總報酬表現更勝美國整體REITs及股票大盤指數。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，後疫情時期長照REITs市場向上走勢，主要受到基本面的支撐，觀察重點包括Top-Down（由下而上）總體長照產業趨勢向上，美國NIC（國家老年住房和護理投資中心）數據可見，從去年第四季長照產業不論是入住率或租金成長皆已呈現復甦態勢。即時觀察今年1至2月美國照護中心和高齡住房的交易單位數與每單位價格均回溫攀升。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，從Top-Down關鍵業者觀察，可發現營運狀況良好，以美國最大的長照REITs業者為例，業績報告自2021年2月下旬開始，入住率明顯增長，每月的快速改善與恢復有望在2023年底恢復到疫情大流行之前的水平。

此外隨入住率已攀升至八成水準，其更積極調漲租金以增加收入，進而抵消成本上揚，因而至去年第四季租金季增長來到2.3％，為2020年以來的最高水平。

展望後市，日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，隨疫情影響消退和季節性需求，今年第二季度入住率反彈將再加速，預計相關業者利潤增長可望在上半年出現亮點，利多也反映在目前長照指數引領市場表現，建議可將長照REITs基金納入資產分散配置的題材。