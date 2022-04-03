上周清明節前盤勢量縮，指數收17,676.95點周下跌51.36點（周跌幅0.29％），但周K線連三紅。康和投顧預期清明後指數將在17,400-17,900點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：導線架股、不斷電概念股、第三代半導體股、MCU股、不鏽鋼股、高速傳輸股、高殖利率股、矽智財等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國3月ADP就業報告顯示，非農私部門的3月就業人數增加45萬5,000人，略低於前月的48萬6,000人增幅，不過就業市場的持續改善仍帶給經濟復甦更大動力。

2.2月份台灣景氣燈號續呈黃紅燈，顯示景氣仍處於相對熱絡狀態；景氣領先指標綜合指數也自1月份的137.69上升至 137.86，經濟維持相對強勁格局可望提振投資人信心。

3.俄烏衝突延續下，市場短線震盪較大，不過雙方經過多次談判後，在部分議題上取得共識下，市場對於地緣政治的擔憂也漸趨緩解。