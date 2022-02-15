布林肯：美將向烏克蘭提供10億美元主權貸款擔保 13:592022/02/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日（周一）表示，美國將提供烏克蘭最高10億美元的主權貸款擔保，以協助該國經濟應對俄羅斯軍隊進逼的壓力。 布林肯在聲明指出，「在俄羅斯出現破壞穩定行為之際，此份提議…將提振烏克蘭確保經濟穩定、成長與榮景的能力。」 他提及，烏克蘭與國際貨幣基金（IMF）、其他國際金融機構、七大工業國（G7）和其他雙邊援助國之間的緊密結盟，都有助於此計畫推動。 澳洲防長：俄若攻烏 中國將加強打壓台灣 俄烏戰雲密布 歐亞股大跌 #布林肯 #烏克蘭 #億美 #主權 #貸款擔保 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－跌時重質 永續期貨抗跌 04:102022/02/15 證券．權證 美曝烏克蘭邊境俄軍進入戰鬥位置 09:262022/02/15 軍事 名家觀點》崔洪建：把台灣與烏克蘭相聯繫是個陷阱 09:232022/02/15 兩岸 烏克蘭危機和升息陰影籠罩 美股多收跌 道瓊下挫171點 06:242022/02/15 財經 品觀點｜烏克蘭危機升高 美澳媒體關注中共是否藉機威脅台灣 13:102022/02/15 國際 避俄烏戰火 航空業停飛、改道 04:102022/02/15 全球財經 俄16日恐入侵 烏總統籲出走企業家返國展團結 11:132022/02/15 國際 海納百川》台灣該照照「烏克蘭之鏡」（沈迺訓） 10:122022/02/15 海納百川 俄烏戰雲籠罩歐洲糧倉... 黃小玉喊漲 食品業承壓 04:102022/02/15 財經要聞 美股基金熱 上周吸金352億美元 04:102022/02/15 投資理財 烏總統邀拜登快到訪 美官員稱不可能 04:102022/02/15 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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