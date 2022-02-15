美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日（周一）表示，美國將提供烏克蘭最高10億美元的主權貸款擔保，以協助該國經濟應對俄羅斯軍隊進逼的壓力。

布林肯在聲明指出，「在俄羅斯出現破壞穩定行為之際，此份提議…將提振烏克蘭確保經濟穩定、成長與榮景的能力。」

他提及，烏克蘭與國際貨幣基金（IMF）、其他國際金融機構、七大工業國（G7）和其他雙邊援助國之間的緊密結盟，都有助於此計畫推動。