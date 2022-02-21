日本眾議院預算委員會21日批准，從4月展開下財政年度金額創新高的9400億美元預算案，外界估計預算案將在3月得到國會正式批准，為1999年以來最快被通過的預算案。首相岸田文雄希望該預算案能帶領日本經濟走出疫情陰霾。