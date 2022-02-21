日本3月將通過9400億美元預算案創新高 19:262022/02/21 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本眾議院預算委員會21日批准，從4月展開下財政年度金額創新高的9400億美元預算案，外界估計預算案將在3月得到國會正式批准，為1999年以來最快被通過的預算案。首相岸田文雄希望該預算案能帶領日本經濟走出疫情陰霾。 谷歌跟進蘋果修改隱私政策 Meta市值恐蒸發2300億美元 外資避險 陸股基金1月淨流入166億美元 #預算案 #億美 #創新高 #批准 #月將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1月外銷訂單連23紅 588.7億美元創同月高 17:162022/02/21 財經 抗中俄 傳拜登擬2023財年提7700億美元國防預算 12:032022/02/17 國際 印尼去年呈現經常帳盈餘 十年來首見 15:462022/02/18 財經 外國資金擁抱美商業房地產 去年投資額超越疫情前水準 09:002022/02/20 財經 《國際經濟》印尼2021經常帳有盈餘 10年來首見 15:572022/02/18 財經 香港財政預算案23日發表 咖啡色封面盼美好未來 16:212022/02/20 財經 集結19萬人、Su-25與S-400等裝備 俄軍最新部署衛星照曝光 09:092022/02/19 國際 香港疫情延燒 大增7533例確診創單日新高 17:522022/02/21 兩岸 富達國際：國際資金連10周買超中國基金 11:432022/02/21 財經 沃爾瑪上季成本暴增但成功恢復獲利 10:152022/02/18 財經 《金融》烏俄緊張 新興亞股上周僅菲律賓、印尼上揚 12:332022/02/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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