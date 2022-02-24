租車需求復甦 租車巨擘赫茲上季獲利優於預期 11:442022/02/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 租車巨擘赫茲（Hertz Global Holdings）周三（23日）公布去年第四季經調整後的獲利優於市場預期，原因在於疫情趨緩帶動租車需求攀升。 赫茲表示，第四季（截至12月31日止）稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為6.28億美元，高於分析師預估的5.95億美元。上季營收達19億美元，符合市場預期。 但赫茲上季因認列破產重組費用仍淨損2.6億美元，不如市場預期。赫茲表示，該公司當前要務是提升旗下車隊的獲利率。 二大風險擔憂 資金避險轉進債市 長實集團股價上漲 李嘉誠蟬聯香港首富 #赫茲 #租車 #億美 #市場預期 #巨擘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》高市警局停車位爆特權 傳後勤科自肥停私家車其他人卻花錢租車位 10:212022/02/24 社會 去年經常帳順差 破千億美元創新高 04:102022/02/24 財經要聞 俄烏地緣政治與升息風險增 資金流入股市驟降 11:202022/02/23 財經 全部創新高！去年經常帳順差破千億美元 金融帳連46季淨流出 21:192022/02/23 財經 《國際產業》CNH工業預期2024年營收增加 獲利率上升 14:152022/02/23 財經 《金融》上季金融帳連46季淨流出 110年國際收支順差209.9億美元 16:482022/02/23 財經 《國際金融》升息環境 匯豐估今年獲利率達雙位數目標 15:062022/02/22 財經 聯想上季淨利 首衝破6億美元 04:102022/02/24 全球財經 陸2月LPR持平 符合市場預期 11:112022/02/21 財經 泰國去年Q4 GDP年增1.9％ 優於市場預期 19:442022/02/21 財經 日本3月將通過9400億美元預算案創新高 19:262022/02/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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