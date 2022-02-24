租車巨擘赫茲（Hertz Global Holdings）周三（23日）公布去年第四季經調整後的獲利優於市場預期，原因在於疫情趨緩帶動租車需求攀升。

赫茲表示，第四季（截至12月31日止）稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為6.28億美元，高於分析師預估的5.95億美元。上季營收達19億美元，符合市場預期。

但赫茲上季因認列破產重組費用仍淨損2.6億美元，不如市場預期。赫茲表示，該公司當前要務是提升旗下車隊的獲利率。