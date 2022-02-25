植物肉供應商Beyond Meat周四（24日）表示，去年第四季業績下滑，原因在於美國消費者需求疲弱。這是該公司美國零售銷售連續第三季出現雙位數百分比跌幅。
Beyond Meat財報顯示，去年第四季（12月底止）營收下滑1.2％至1.007億美元，不如市場預估的1.01億美元。上季淨損8040萬美元，每股虧損1.27美元，遜於市場預期的虧損0.7美元。
其中，美國上季零售銷售下跌19.5％，去年全年零售銷售則比前一年衰退8％，部分原因在於新冠疫情影響生意。
植物肉供應商Beyond Meat周四（24日）表示，去年第四季業績下滑，原因在於美國消費者需求疲弱。這是該公司美國零售銷售連續第三季出現雙位數百分比跌幅。
Beyond Meat財報顯示，去年第四季（12月底止）營收下滑1.2％至1.007億美元，不如市場預估的1.01億美元。上季淨損8040萬美元，每股虧損1.27美元，遜於市場預期的虧損0.7美元。
其中，美國上季零售銷售下跌19.5％，去年全年零售銷售則比前一年衰退8％，部分原因在於新冠疫情影響生意。
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