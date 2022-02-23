狠狠賺 力拓去年淨利210.9億美元 21:192022/02/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球礦業巨頭力拓（Rio Tinto）23日公布最新業績，去年全年淨利210.9億美元，遠優於2020年的97.7億美元。基礎獲利213.8億美元，超越2020年的124.5億美元，除了金雞母鐵礦砂，銅、鋁等其他商品價格大漲也貢獻良多。力拓並宣布派發末期股利每股4.17美元，加上特別股利0.62美元，去年全年股利倍增到每股10.4美元。 萬潤擬配息4.5元 全年看旺 朋億擬配12元現金股利 殖利率逾7％ #全球 #億美 #力拓 #淨利 #股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》欣興去年獲利續飆高 每股賺8.98元、擬配息3.4元 07:442022/02/23 財經 《科技》5大領域助攻 Garmin今年營收再拚增1成 13:412022/02/23 財經 晶睿通訊攜手嘉因資訊 打造智慧安全生活 13:412022/02/23 財經 《航運股》宅配通2021年獲利第三高 擬配息2.1元 17:052022/02/23 財經 全球糧倉若陷戰火 恐推升通膨壓力 04:102022/02/23 焦點要聞 創投熱 全球獨角獸大增七成 04:102022/02/23 財經要聞 《其他電子》致茂去年獲利登峰 賺近1股本 15:062022/02/23 財經 聯想集團上季多賺62％ 財報公布反跌4％ 14:432022/02/23 財經 利多簇擁 金融傳產基金看旺 04:102022/02/23 投資理財 《國際產業》CNH工業預期2024年營收增加 獲利率上升 14:152022/02/23 財經 調查：三分之一大陸分析師投資信心下降 15:122022/02/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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