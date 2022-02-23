全球礦業巨頭力拓（Rio Tinto）23日公布最新業績，去年全年淨利210.9億美元，遠優於2020年的97.7億美元。基礎獲利213.8億美元，超越2020年的124.5億美元，除了金雞母鐵礦砂，銅、鋁等其他商品價格大漲也貢獻良多。力拓並宣布派發末期股利每股4.17美元，加上特別股利0.62美元，去年全年股利倍增到每股10.4美元。