俄烏戰火開打，上周全球股市劇烈震盪，惟今日亞股普遍反彈。市場預期戰事應侷限於俄烏間，短線消化利空後有機會再次反彈。目前加權指數暫於半年線位置止穩，但仍需密切關注俄烏局勢發展，加上3月FOMC會議前，美國2月CPI數據將公布，也是3月升息動向重要觀察，短線盤面將以個別題材表現，油價受惠、解封及蘋果新品相關題材可留意。

台新投顧《雪亮觀點》指出，俄烏衝突短期難解，油價將延續高檔震盪，且3月為石化需求旺季又進入東北亞產能歲修期，預期將進一步推升塑化產品報價。去年第四季海運轉空運熱潮預期將持續至今年上半年；客運方面，隨著國內疫苗接種普及率持續上升，預期也將於2Q22有好轉機會，2022年航空公司獲利呈現翻倍成長。

此外，蘋果公司預計3月8日發表首款平價5G iPhone，且隨著3月底開始中系手機新機陸續發表，供應鏈狀況將逐漸改善，可留意。