昇陽半導體(8028)董事會通過2021年財報，營收雖受略受喪失對子公司昇陽電池控制權影響，但第四季歸屬母公司稅後淨利1.16億元、每股盈餘（EPS）0.83元，雙創歷史新高。累計全年歸屬母公司稅後淨利2.35億元、年增達75.14％，每股盈餘1.68元。

昇陽半導體股價1月中下探48.5元，虎年開紅盤以來於49.1～54.5元區間震盪。今（1）日跟隨大盤強彈走揚，開高後放量勁揚4.82％至52.2元，截至午盤維持近3.5％漲幅。不過，三大法人上周偏空操作，合計賣超549張。

昇陽半導體去年11月中未依持股比例認購昇陽電池現增新股，持股自71.51％降至33.42％。隨著昇陽電池12月29日召開股臨會全面改選董監事，昇陽半導體集團雖仍為最大單一股東，但新任董監事已非集團指派，且其他重大股東綜合持股超越集團。

據此，昇陽半導體判定無實質能力主導昇陽電池攸關活動、僅具重大影響力，故自當日起自集團子公司轉為關聯企業，將昇陽電池轉為停業單位，停止將營收納入合併財報，使經會計師查核簽證的全年合併營收較自結數減少1.93億元。

在排除昇陽電池營收後，昇陽半導體2021年合併營收仍創26.51億元新高、年增16.93％。毛利率25.14％、營益率8.77％，優於前年23.6％、6.51％。配合業外收益躍增2.26倍，歸屬母公司稅後淨利2.35億元、年增達75.14％，每股盈餘1.68元，分創歷史第四、第五高。

以此推算，若排除昇陽電池營收，昇陽半導體2021年第四季合併營收7.23億元，季增2.03％、年增達23.96％，改寫歷史次高。歸屬母公司稅後淨利創1.16億元新高，季增達近1.11倍、年增達1.73倍，每股盈餘0.83元，亦持平2019年第三季的新高紀錄。

昇陽半導體受惠晶圓代工大廠持續擴產，帶動再生晶圓需求提升，使昇陽半導體再生晶圓產能滿載，配合擴產效益顯現挹注，半導體相關業務動能暢旺，使2021年營收在排除昇陽電池後仍逐季走揚。

在晶圓薄化及再生晶圓2大業務同步成長下，昇陽半導體2022年1月自結合併營收達2.6億元，月增4.97％、年增14.79％，改寫歷史新高。法人看好首季營運可望持穩去年第四季高檔、表現淡季不淡。

法人表示，昇陽半導體目前再生晶圓營收約占7成，受惠客戶需求暢旺，目前產能維持滿載，今年可望維持高檔表現。而過去2年需求較弱的晶圓薄化業務亦見復甦跡象，需求逐漸好轉，預期今年成長動能可望顯著復甦。

由於對昇陽電池喪失控制力、由子公司轉為轉投資公司，昇陽半導體不再將昇陽電池營收計入合併財報，僅每季於業外依權益法按持股比例認列損益。法人認為，由於昇陽電池營運仍處虧損，此舉將降低昇陽半導體認列虧損負擔、進一步反應半導體業務營運動能。