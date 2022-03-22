嘉澤(3533)公布2021年財報，每股盈餘達33.32元，創下歷年新高，美系外資及日系外資最新報告同步上調嘉澤2021年到2023年每股盈餘，並分別調高嘉澤目標價至855元及750元，嘉澤今天盤中股價逆勢走高。

NB及伺服器需求強勁，嘉澤2021年合併營收為213.92億元，年增23.71%，營業毛利為85.57億元，年增23.48%，合併毛利率為40%，營業淨利為43.59億元，年增17.57%，稅後盈餘為34.72億元，年增27.08%，創下歷年新高，每股盈餘為33.32元。

嘉澤今年前2月合併營收為37.4億元，年增22.79%，由於第1季市場仍有缺料問題，且大陸疫情擴散影響物流及貨物塞港，嘉澤謹慎看待第1季營運，但嘉澤預估，今年全年預估沒有改變。

嘉澤公告2021年財報後，美系外資及日系外資發布最新報告，其中美系外資將嘉澤2021/2022/2023年每股盈餘上調13%/4%/8%，以反映業績及更強的銷售成長預估，重申「買進」評等，目標價由714元上調至855元；日系外資則是將嘉澤2021到2023年每股盈餘上調1%到6%，以反映2021年第4季業績和對更好營運及更高毛利率預估，重申「優於大盤表現」評等，目標價亦從660元上調至750元。