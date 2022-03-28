疫情及烏俄地緣政治未影響訂單狀況，崇越電通(3388)今年營運看好，崇越電看好第2季及第3季狀況，整體來看，今年營運亦可望比去年好。

崇越電通今天下午舉行法說會，崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，電動車之ECU/PCU/MCU/ADAS/功率元件，隨著數位化程度越高，要求體積越小功率越大，車輛行駛震動信賴性與戶外使用耐溫耐候需求，Silicone導熱與接著被應用車型越來越多，且新興消費電子產品如：穿戴裝置遊戲機/VR元宇宙/等各項電子商品因Silicone對人體皮膚較其他材料溫和被廣泛被導入，玻纖布/醫療/Mini LED/電競筆電/伺服器等各產業持續增長，加上ESG各大末端廠商對於碳中和減塑環保材料，成為崇越電通今年積極佈局的領域。

展望今年上半年，崇越電通認為，疫情之下供應鏈延續2021年狀況，Silicone市場預計依舊是易漲難跌，崇越電通董事長潘振成表示，公司積極佈局的新興電子，如：穿戴裝置、電動車等，後續需求也很看好，到目前為止，各行各業的需求都很看好，雖然疫情、烏俄戰爭等地緣政治外部挑戰多少會影響訂單能見度，但考量大環境不利因素會慢慢改善，第2、第3季狀況還是很看好。

崇越電通前2月合併營收為14.41億元，年增8.12%。