新北市連續兩天確診爆增，醫療量能是否足夠，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前新北準備1308間集中檢疫中心，1508床專責病房，目前集中檢疫中心125床，醫院收治143床，目前應該足夠應運，若疫情繼續上來，會快速進一步開設，床位都與中央一起統籌運用。

至於個案要送哪，陳潤秋指出，每個個案送集中檢疫所或醫院，要看病情狀況，還有病患年齡、慢性病，還有醫院專長與空房間狀況。