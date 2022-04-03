連兩天確診爆增疫情持續擴大 新北：醫療量能目前足夠 16:432022/04/03 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情持續擴大 新北：醫療量能目前足夠。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市連續兩天確診爆增，醫療量能是否足夠，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前新北準備1308間集中檢疫中心，1508床專責病房，目前集中檢疫中心125床，醫院收治143床，目前應該足夠應運，若疫情繼續上來，會快速進一步開設，床位都與中央一起統籌運用。 至於個案要送哪，陳潤秋指出，每個個案送集中檢疫所或醫院，要看病情狀況，還有病患年齡、慢性病，還有醫院專長與空房間狀況。 3天351例確診創新高 醫曝封城指標：慢慢放病毒進來 婚宴傳播鏈燒進竹縣醫院 新增9確診 全院只出不進 #足夠 #醫院 #新北 #醫療量能 #陳潤秋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應疫情升溫 桃園2旅館轉作加強型防疫旅館 15:592022/04/03 生活 新北確診者遊花蓮14處景點足跡曝 公正包子、廟口紅茶入列 16:492022/04/03 生活 新竹市＋2 關東國小再增1學童染疫 10:412022/04/03 生活 新北環狀線招商說明會 8日登場 04:102022/04/03 專題周報 老中青歌手獻聲 長者志工滿滿感動 04:102022/04/03 地方新聞 想要共存又喊清零 指揮中心挨批 消耗醫療資源 09:192022/04/03 生活 病毒共存或清零中央未講明 侯友宜這麼回應了 10:272022/04/03 生活 新北確診個案到台南逛街足跡爆 衛生局急清消 13:532022/04/03 生活 浦西抗原檢測篩查已破千萬人 他省醫療團隊入駐方艙醫院 10:592022/04/03 兩岸 柯P嗆中央 搞新名詞無助防疫 04:102022/04/03 政治要聞 尷尬！喇叭鎖裝錯被反鎖 夫妻檔急call警消破門脫困 09:212022/04/03 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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