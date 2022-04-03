疫情炸鍋！竹縣某醫院至少新增8人確診 大潭案＋5 10:582022/04/03 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為PCR檢測示意圖，非新聞當事人、當事醫院。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣3日新增多起確診案例，據了解，日前某護理師確診，除1名患者昨確診外，今傳出該醫院新增確診者至少8例，目前新竹縣衛生局還在調查當中。此外，大潭案也有5名居家隔離者陰轉陽，另有1名確診者為外縣市家人確診傳染。稍晚新竹縣衛生局將公布實際確診數字。 基隆累計115染疫 陳時中直言還會繼續爆 宜蘭市中山國小學生確診 師生返校急篩 #確診 #1名 #新竹縣衛生局 #竹縣 #疫情升溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電商全員中鏢 延燒家庭爆19確診 04:102022/04/02 生活新聞 東吳大學1生確診 校方急公布足跡 11:122022/04/02 生活 里約熱內盧土石流至少14死 媽媽和6孩子遭活埋 09:582022/04/03 國際 新竹市＋2 關東國小再增1學童染疫 10:412022/04/03 生活 柯P嗆中央 搞新名詞無助防疫 04:102022/04/03 政治要聞 急救2歲童 花蓮慈濟4醫護染疫 04:102022/04/02 生活新聞 桃網購電商確診者足跡踏遍台中市區 緊急全面清消 16:072022/04/02 生活 清明防疫 住宿型照護機構暫停訪客 04:102022/04/03 地方新聞 基隆東信國小生確診 同班50人昨深夜急採檢 09:542022/04/03 生活 三峽體育老師確診風波再延燒 7校停課、停止跨校活動 10:142022/04/03 生活 基隆疫情創今年新高 新確診37例！ 24例都是無症狀患者 16:392022/04/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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