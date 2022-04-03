新竹縣3日新增多起確診案例，據了解，日前某護理師確診，除1名患者昨確診外，今傳出該醫院新增確診者至少8例，目前新竹縣衛生局還在調查當中。此外，大潭案也有5名居家隔離者陰轉陽，另有1名確診者為外縣市家人確診傳染。稍晚新竹縣衛生局將公布實際確診數字。