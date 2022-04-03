日本全境47個都道府縣中，有多達44個都道府縣最近一週新增染疫數高於前週，對恐有在第6波COVID-19疫情尚未完全收歛下就進入「第7波」疫情之虞，讓專家升高警戒。

日本共同社報導，儘管目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情並不到急速再擴大的程度，病床收治量能充足，但專家仍對「第7波」疫情可能到來升高警戒。

日本全境2日新增4萬8825例確診病例，較上週同日增加約1500例。

根據日本政府內閣官房1日公布數據，除了富山縣、德島縣及香川縣外，日本44個都道府縣最近一週新增確診病例都高於上週，例如鹿兒島縣是上週的1.67倍、佐賀縣是1.66倍、島根縣是1.61倍，都呈現疫情增加傾向。

朝日電視台報導，東京都2日新增7395例確診病例，儘管較3月26日的週六減少45例，但如果從解除「防止蔓延等重點措施」的3月22日後來看，最近一週有5天新增確診病例高於上週同日。

東京都內一處保健所的幹部就說，「第7波疫情已經開始」。

沖繩時報報導，沖繩縣2日新增1173例確診病例，較上週六增加294例，連續4天逾千例，也是連續11天高於上週同日。

沖繩縣政府傳染病總務課長城間敦說，醫療現場人士表示，沖繩本島正逐漸出現患者難以住院的情況。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110403