中租-KY(5871)公布2022年2月自結合併營收60.98億元，雖月減6.35％、降至近7月低點，仍年增達16.36％，改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利21.15億元，僅月減1.13％、年增達41.05％，每股盈餘（EPS）1.45元，雙創歷史次高。

累計中租-KY前2月自結合併營收126.1億元、年增達16.57％，歸屬母公司稅後淨利42.549億元、年增達39.82％，每股盈餘2.93元，續創同期新高。中租-KY股價自16日224元的5個月低點穩步回升，今（24）日漲勢暫歇，小跌0.98％、收於252.5元。

中租-KY先前法說時表示，今年目標台灣應收帳款維持成長15％，中國大陸因資產品質仍算穩定，仍目標成長達15％，呆帳提存率預期可維持與去年相當。東協則隨著疫情趨穩，各地經營業務及組織漸趨穩定，目標成長達15～20％，預期將有機會超越中國大陸。

投顧法人看好中租-KY今年營運動能恢復以往，雖面臨升息環境，但預期業務及獲利結構持續好轉，顯示抗風險程度高，預期營收及獲利均可望成長約16％、每股盈餘估逾17元。鑒於現階段股價已達評價上緣，給予「區間操作」評等、區間價223～292元。

另一家投顧法人則認為中租-KY信用風險疑慮緩解，放款組合成長仍強、且利差展望正向，預期放款將成長13.5％，配合利差持平、費用率略降、有效稅率降低，看好獲利可望成長達22％、每股盈餘估逾18元，維持「買進」評等、目標價300元不變。