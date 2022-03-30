《櫃買市場》橘焱胡同申請上興櫃 2021年每股盈餘0.81元 09:582022/03/30 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 橘焱胡同(2761)送件申請上興櫃。 橘焱胡同成立於100年6月，主要業務為餐飲連鎖，董事長為吳念忠，總經理為洪明賢，目前股本為1.4億元，2021年合併營收為6.26億元，稅後盈餘為918萬元，每股盈餘為0.81元。 《資訊服務》偉康科技2021年營收、獲利再創高 配息3元 《汽車股》光隆精密-KY2021年每股賺2.38元 配息1.5元 #橘焱 #胡同 #2021年 #每股盈餘 #81 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虎門科技 2021年EPS創高 04:102022/03/29 證券．權證 青年就業調查 南市25至29歲青年失業率六都最低 13:302022/03/29 生活 《金融股》彰銀擬派利0.6元 配發率登近11年高 07:372022/03/30 財經 農夫山泉2021年淨利增36％ 股價漲2％ 13:192022/03/29 財經 美新年度總預算 軍費增4％達23.3兆創新高 12:152022/03/29 國際 快手午後股價上揚 2021年營收增38％ 18:022022/03/29 財經 中石化2021年淨利 創十年新高 04:102022/03/29 產業特刊 小鵬汽車2021年營收增259％ 股價上揚 11:422022/03/29 財經 大量今年獲利拚贏去年 04:102022/03/30 證券．權證 《電子零件》營運看高+外資比讚 胡連踩油門 11:182022/03/29 財經 2021年平均每人177.16萬 國銀行員貢獻 年增6.85％ 04:102022/03/30 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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