橘焱胡同(2761)送件申請上興櫃。

橘焱胡同成立於100年6月，主要業務為餐飲連鎖，董事長為吳念忠，總經理為洪明賢，目前股本為1.4億元，2021年合併營收為6.26億元，稅後盈餘為918萬元，每股盈餘為0.81元。

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