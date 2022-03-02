電商平台蝦皮（Shopee）母企、被稱為「東南亞小騰訊」的新加坡互聯網公司Sea預計，隨著該公司在南美洲市場擴張業務，其電商收入將繼續保持增長趨勢。由於Sea的市值在幾個月時間內遭到腰斬，公司希望藉由積極表態緩解投資者的擔憂。
新浪科技2日報導，Sea於1日公布，預計作為其主要收入來源的電商銷售額將從2021年的51億美元，增至2022年的89億至91億美元。但是，由於遊戲業務在印度面臨發展阻力，其另一項主營業務的收入則可能出現首次下滑。
Sea數據顯示，公司2021年第四季總營收翻番至32億美元，淨虧損則從5.236億美元擴大到6.176億美元，主要是因為公司投入更多資金在新的市場開發。
值得注意的是，蝦皮的業務量在疫情期間大幅增長，隨著更多消費者轉向線上，其2021年的銷售額翻一倍多。Sea表示，蝦皮電商部門將以東南亞、台灣以及巴西市場為發展重點。
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