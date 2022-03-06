AI人工智慧為傳統工事帶來創新，加州新創公司OpenSpace最新獲得PSP Partners創投和增長股權PSP Growth兩支基金領投1.02億美元，完成D輪融資，也為自己的身價再往上推升，能讓目前市值9.02億美元擴增到10億美元，成為「建築科技」的獨角獸。

全球建築市場高達10兆美元，建築工事的自動化潮流成為建築標準，OpenSpace創新研發人工智能技術，為建築和地產業開創全新透明度和效率，透過平台協作，可讓建築業者自動擷取完整的工地影像記錄，提供單一的真相源頭，以助提高協調度、推動問責並簡化爭議解決。該公司表示，自2017年成立至今，OpenSpace被建築業者運用到75多個國家／地區、數千個工地的建築項目中。

PSP Partners創始人兼董事長、也是前美國商務部長Penny Pritzker表示，OpenSpace在地產技術中具有領導地位，公司收入每年都增加兩倍或三倍。過去一年來，公司方採取多項措施滿足不斷增長的需求，包括擴大產品供應、擴展國際業務範圍，及拓展採用新用例，同時累積募資達1.57億美元。

OpenSpace在D輪融資中，出現新的投資者參與，包括由貝萊德集團BlackRock管理的基金和帳戶，Alpaca VC、Fischer Homes、Harmonic Growth Partners、Mirae Asset和Sino Group。本輪融資還包括現有投資者Alkeon Capital Management、GreenPoint Partners、JLL Spark、Lux Capital、Menlo Ventures、Navitas Capital、Nine Four Ventures，以及Taronga Ventures的重大參與。