聯華食（1231）旗下的老牌零嘴可樂果，除了口味不斷推陳出新，今（10）日宣布再出奇招，推出「米做的可樂果」，以台灣在地嚴選的優質米為原料，做成米穀酥，取代原本的碗豆酥。

說到台灣最具代表的零食，可樂果獨家的豌豆配方加上螺旋造型，絕對是網友心中的經典代表之一，除了不敗的蒜辣口味外，可樂果求新求變，這幾年無論是跨界聯名或是神還原口味，每每推出皆引發話題。

此次可樂果再出奇招，不只在調味上創新，更結合台灣在地嚴選的優質米，強勢推出全新配方，主打「米做的可樂果」，獨特的天然米香搭配三款台灣經典米食小吃口味，鹹香滋味加上酥脆口感，讓人越嚼越香愛不釋口。

聯華食主管表示，當初的開發概念很單純，可樂果作為台灣本土品牌，希望能夠用行動支持台灣在地農產品，而台灣米黏性佳、米香強烈，產量充足，因此可樂果嚴選優質的台灣米，以全新配方做調和打造出可樂果米穀酥，相信能夠再次成為具有台灣代表性的休閒零食。

此波新品即日起於全台便利商店、全聯、量販店期間限定，一口氣推出筒仔米糕、雞肉飯、雞排便當三款台灣經典米食小吃口味，可滿足喜歡嘗鮮的消費者。