根據大陸海關總署今（7日）公布數據，大陸與台灣在今年1-2月進出口總額為521.91億美元，較去年同期增長17.6％。1-2月台灣對大陸貿易順差達278.25億美元，較去年同期224.21億美元成長了24.10％。從此數據顯示，台灣經貿對大陸依存度仍持續攀升。

其中，今年1-2月大陸對台灣進口（台灣對大陸出口）高達400.08億美元，年增19.7％；大陸對台灣出口（台灣對大陸進口）金額為121.83億美元，年增10.9％。

大陸海關總署數據顯示，以美元計價，1-2月進出口總值9734.5億美元，較去年同期增長15.9％；1-2月出口總額5447億美元，較去年同期增長16.3％，創2020年10月以來低位；進口總額4287.5億美元，年增15.5％，為2020年12月以來最低。1-2月貿易順差為1159.5億美元，較去年同期增加19.5％。