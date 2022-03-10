半導體測試介面廠穎崴(6515)受惠新客戶及產品布局效益顯現，訂單需求明顯增加，2022年2月營收雖受工作天數較少影響，仍以2.3億元改寫同期新高。由於5G及高速運算（HPC）等應用需求與日俱增，穎崴看好今年營運可望逐季走揚，對全年營運樂觀看待。

穎崴股價近期於352.5～419.5元區間震盪，今（10）日在大盤強彈逾440點下開高走高，飆升8.61％至397.5元，早盤維持逾7％漲勢。不過，三大法人近期持續偏空操作，本周迄今合計小幅賣超341張。

穎崴公布2022年2月自結合併營收2.3億元，雖較1月3.14億元減少達26.56％、降至近9月低點，仍較去年同期1.43億元成長達60.85％、改寫同期新高。累計前2月合併營收5.45億元，較去年同期3.42億元成長達59.11％，續創同期新高。

穎崴先前指出，受惠5G及HPC等應用，市場對高速、高頻的高階測試治具需求與日俱增，美系大客戶產品多屬高階應用，毛利與產品均價（ASP）較高，配合台灣智慧手機應用處理器（AP）客戶逐步穩定出貨，今年營運將更關注客戶結構與產品組合。

法人認為，雖因淡季工作天數較少，穎崴首季營收估較去年第四季高峰略降，但在美系及台系客戶需求穩健挹注下，仍可望持穩高檔水準。在美系客戶推出新品、新款5G手機持續推出帶動下，看好穎崴今年營收可望逐季成長、恢復雙位數動能，獲利亦將重返成長軌道。

穎崴2021年全年合併營收創28.87億元次高，僅年減0.77％，毛利率創41.88％次高，營益率20.5％則為歷史第三高。稅後淨利4.86億元、年減8.35％，每股盈餘（EPS）14.46元，雖為近3年低點、仍創歷史第三高。董事會決議擬配息11元。