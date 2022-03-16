國際疫情雖趨緩，但我國邊境尚未鬆綁，位於國門第一線的機場首當其衝，除少了機場服費外，桃機公司還有第三航廈等計畫需要資金，因此出現1,500億元的資金缺口。交通部長王國材16日表示，桃機規劃向行政院爭取700至800億元的增資，目前仍在討論中。

民航局長、桃機公司代理董事長林國顯在立法院交通委員會後受訪表示，桃機目前舉債已超過百億元，到年底舉債上看248億元。林國顯指出，每賺100元就會提撥35元結餘的公積金給桃機公司，成立11年已經累積127億元，若沒有疫情、正常狀況每年都會有盈餘。

林國顯說，桃機資本額約248億元並不高、加上盈餘約300億元，借款有一定限制，希望政府在2023年開始逐年協助，每年依照資金缺口、能夠借款的額度來供應增資資金，讓桃機可以度過2026年前的工程付款高峰。

他也坦言，資金缺口雖有1,500億元左右，重點仍在於行政院能支應的數目，行政院很支持桃機，但金額目前還沒定案，仍需要看主計總處、財政部門如何考慮。增資不需要一次增資全部金額，只要度過每年的資金缺口、分階段處理，就可以順利度過資金難關。王國材及林國顯都強調，只要擺脫疫情，桃機的營運狀況仍十分順利。