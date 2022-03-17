品牌廠宏碁（2353）2021年度不僅營收重返3千億元規模，獲利也回升至百億元水準，交出稅後每股盈餘（EPS）3.63元的成績。在PC核心事業帶動營運增溫之際，宏碁亦加速發展多重事業成長引擎的策略持續進展，為推動另一子公司宏碁遊戲申請股票上市櫃，宏碁計畫將釋出該公司此回現金增資之部分可認購股權7,750,000股，予宏碁之股東參與認購。

去年年中甫成立的宏碁遊戲，預計於今年度辦理首次現金增資，以每股18元、發行新股15,000,000股，募資總額為2.7億元，以用於充實營運資金。

另一方面，宏碁也為充實集團營運資金並用償還負債，董事會決議以100億元內的總額，一次或分次發行無擔保普通公司債，將視市場狀況發行不超過10年期的同期或不同期限債券。

宏碁2021全年度其合併營收3,190.05億元、年增逾15％，毛利率及營益率分別為11.7％、4.4％，稅後淨利108.97億元、年增80.7％，全年稅後EPS 3.63元，同步刷新近11年來新高。

宏碁董事會並擬將配發每股現金股利2.28元，配息率約63％，以16日收盤價29.7元估算，現金殖利率逾7.67％。