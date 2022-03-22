億泰電線電纜越南同奈廠去年7月中旬配合當地政府防疫規定而停工，然而國際銅價上漲、台電及民間企業銷量增長，去年營收及獲利均傳捷報，去年EPS從前年0.01元倍數增長至0.5元，22日董事會決議不配發任何股利。
億泰22日董事會承認去年財報及股利配發政策。去年合併營收32.09億元、營業毛利2.78億元、營業利益1.22億元、稅前淨利1.36億元、本期淨利近0.95億元、EPS達0.50元，均創近6年新高。
億泰為彌補累積虧損，22日董事會決議不配發任何股利，6月14日召開股東會。
億泰電線電纜越南同奈廠去年7月中旬配合當地政府防疫規定而停工，然而國際銅價上漲、台電及民間企業銷量增長，去年營收及獲利均傳捷報，去年EPS從前年0.01元倍數增長至0.5元，22日董事會決議不配發任何股利。
億泰22日董事會承認去年財報及股利配發政策。去年合併營收32.09億元、營業毛利2.78億元、營業利益1.22億元、稅前淨利1.36億元、本期淨利近0.95億元、EPS達0.50元，均創近6年新高。
億泰為彌補累積虧損，22日董事會決議不配發任何股利，6月14日召開股東會。
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