億泰電線電纜越南同奈廠去年7月中旬配合當地政府防疫規定而停工，然而國際銅價上漲、台電及民間企業銷量增長，去年營收及獲利均傳捷報，去年EPS從前年0.01元倍數增長至0.5元，22日董事會決議不配發任何股利。

億泰22日董事會承認去年財報及股利配發政策。去年合併營收32.09億元、營業毛利2.78億元、營業利益1.22億元、稅前淨利1.36億元、本期淨利近0.95億元、EPS達0.50元，均創近6年新高。

億泰為彌補累積虧損，22日董事會決議不配發任何股利，6月14日召開股東會。