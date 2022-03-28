友達（2409）去年獲利獲利創新高，28日舉行重大訊息說明會，董事長彭双浪親自出席說明，承諾將提供未來三年穩定明確之股東報酬，2022年將發放現金股利每股1元、以及現金減資每股返還2元，2023年到2024年預計每股合計發放3.5元。

2022年至2024年規劃配發東報酬總額不少合計新台幣557億元，其中2022年配發288.2億元，其餘於2023年及2024年配發。股東報酬之方式包含股利、減資、資本公積返還，擇一或搭配，以現金發放各次實際配發方式及金額。

2022年股東報酬288.2億元之配發方式為現金股利每股1元及現金減資每股2元，合計每股配發現金3元。將先配發現金股利後再減資。部分股東報酬以現金減資方式發放。以2021年每股盈餘6.44元計算，配發率為46.6％。

彭双浪表示，過去面板快速成長的過程，透過資本增加擴大規模，隨著產業進入高原期，股本可以瘦身，降低20％股本，未來以更精簡的資本，創造更大的利益，未來能夠讓股東在長期投資上有更好的回報。友達將減資20％，減資後股本為769.94億元。