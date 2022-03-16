繼超高年終獎金之後，航運業加發年中獎金再度羨煞所有傳產業！萬海航運（2615）2021年海賺千億元，董事會根據公司章程，只要有獲利就會分配員工紅利，董事會15日拍板將大方發出員工酬勞逾7.78億元，約當每個萬海人可領到約71萬元年「中」獎金，多領15個月獎金！

以萬海2020年員工人數約1,094人，新進人員4.7萬元基本薪資計算，一個人平均可以再拿到年「中」獎金約71萬元，創史上最高。

對此，萬海回應，以獲利大幅成長來看，換算今年總公司員工紅利會比去年多許多，分配方式會考量各種不同因素訂定，而員工酬勞案尚須經股東會報告後定案。

除了員工分紅爆表，萬海近期台灣員工福利加碼，包括新進人員起薪在2022年調至月薪4.7萬元，生育補助調高至每胎10萬元，另加碼0至3歲子女養育金每名每年2萬元及提早1小時下班，原本就有的旅遊補助每人每年1.5萬元，再加碼1萬元國內旅遊補助，另外，為鼓勵節能減碳，公司補助電動機車購車補助每年8,000元（最高補助達3年），符合規定者都可以申請。

萬海祭出超強員工福利措施，接著3月起展開新人招募校園徵才活動。