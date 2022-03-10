首季傳統淡季，封測廠同欣電(6271)、日月光投控(3711)、矽格(6257)、台星科(3265)、力成(6239)、京元電子(2449)、頎邦(6147)、超豐(2441)自結2月合併營收仍全數寫下同期新高度。而本土投顧法人也點名同欣電、日月光、矽格、力成、超豐等給予買進投資評等。

CMOS影像感測器(CIS)封測廠同欣電公告2月合併營收10.68億元，月減6.99%、年增10.71%，符合預期，續寫同期新高紀錄；累計前2月合併營收22.17億元，年增12.15%，同創歷年同期新高。

展望首季，本土法人預估，今年第一季營收將季比稍減、年增仍成長，因第一季為以往淡季，預估第二季營運動能將繼續回溫。展望全年，CIS為公司營收占比最大的產品線，占比約50%，預估2022年車用CIS營收佔比將超越手機CIS。而因車用需求強勁，以及車用CIS持續擴產，各產品線當中，則預估車用CIS和RF成長性最佳。此外，第三類半導體方面，公司已有多年接觸的客戶，去年第四季起有小量營收貢獻，具有長期展望。本土投顧法人投資建議維持買進，目標價350元。

日月光投控2月自結合併營收438.30億元，月減9.76%、年增19.69%；累計今年前2月自結合併營收924.04億元，年增19.28%，受惠客戶需求維持高檔，淡化季節性影響，2月、前2月營收雙創同期新高。其中IC ATM營收259.96億元，月減5.5%、年增12.1%，若將已出售的中國廠排除在外，年增21.3%。

受工作天數較少及EMS進入淡季影響，日月光投控營收估將出現季節性修正，但在封測業務稼動率維持高檔下，第一季將呈現淡季不淡。法人預估，日月光第一季IC ATM營收季減4%。主要是因為工作天數影響2%，SiP大客戶出貨量減少。EMS部分，則是受到季節性影響，出貨量減少，第一季EMS營收預估將為2021年的各季平均水準，約季減26%，低於往年衰退30-40%水準。首季集團合併毛利率將會小幅下滑，主要是因為產品組合的影響。法人預估日月光投控第一季稅後EPS達2.70元。

日月光投控認為，封測產能和供應吃緊將持續到2023年以後。HPC、汽車、5G、IOT增長和不斷擴大的矽含量導致強勁的終端需求和樂觀的長期前景。IDM廠的outsourcing趨勢沒有改變，數量還在增加中。日月光和客戶長期服務協定將持續到2023年。因此公司2021年開始建設智慧工廠、建築和基礎設施投資，支援客戶的長期需求。法人預估日月光投控2022年稅後EPS達12.65元。5G、AI、電動車、物聯網等創新驅動需求加速，為半導體產業成長的長期支撐。對日月光而言，2022年需求還是很好的一年，首季將優於季節性，因此維持日月光至買進的投資建議，目標價132.5元，隱含漲幅達34.92%。

矽格(6257)與其轉投資公司台星科(3265)2月營收。矽格2月營收14.39億元，年增29.67%、月減0.06%；前2月營收28.88億元，年增25.16%，矽格及投資公司布建的相關晶片測試線稼動率均維持熱度。台星科2月營收3.06億元，年增42.45%、月增0.99%；前2月營收6.10億元，年增35.17%。矽格、台星科2月營收同寫同期新高。日前公布的封測廠力成(6239)自結2月合併營收64.81億元，也寫下同期新高。京元電子(2449)、頎邦(6147)、超豐(2441)2月和前2月營收亦齊創同期新高。

超豐今年EPS估達8.60元，獲得本土投顧法人評等為買進，目標價86.00元，隱含漲幅達17.48%。由於力成記憶體和邏輯業務仍穩定成長，法人維持力成買進的投資建議，目標價122元，隱含漲幅達27.74%。矽格也獲法人買進之投資評等，目標價74元，隱含漲幅達29.37%。