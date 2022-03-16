台股拚止跌回穩，績優股跳出來，第四季財報優於預期、2022年起長線展望無虞的環球晶（6488），獲得法人青睞。富邦投顧認為環球晶股價已充分修正，買點浮現，升評「買進」。

環球晶2021年第四季營收季增3％，因產品組合與價格上升，毛利率41.3％、季增2.2個百分點，優於預期，為環球晶歷史單季新高。

富邦投顧指出，環球晶本季受惠長約（LTA）新價格開始生效，出貨量估大致持平，預估營收與毛利率可望向上，本業表現將如預期成長。不過，業外部分恐須認列投資損失，尤其俄烏局勢影響到德股Siltronic之股價表現，環球晶持有約13.67％的Siltronic股分將按公允價值計算投資損益，每季必須評價損益。

富邦投顧預期，矽晶圓產業即將迎接至少24～36個月的上升周期，然而伴隨併購失利之擴產B計畫，產業適用評價雖將往下調整，但由於環球晶股價已歷經大幅修正，建議中長期投資人可開始尋求重新布局之買點，投資評等由「中立」上調至「買進」，推測未來12個月合理股價695元。