俄烏戰事延燒，國際油價頻創新高，國內又遭逢303大停電事件，加速國內新能源替代產業投資熱潮。新光投信指出，太陽能、風力等綠電產業後勁強，綠電成長商機大增，有機會躍居下一波投資主流。

新光投信國內研究團隊表示，目前台股本益比僅13倍，評價面相當便宜，去年企業獲利飆新高下，今年不少個股享高殖利率優勢，尤其是具世界級競爭優勢的半導體產業，股價表現已「物美價廉」，加上近來國內缺電危機頻傳，綠能產業「政策利多」相關浮上檯面，台股中長線投資價值浮現，更值得超前部署台股基金。

投信法人近來成為台股護盤主力，自1月21日起連續26日買超台股共745.42億元，追平史上最長買超紀錄，且為史上連買金額之冠。

新光投信國內研究團隊分析，台股受近來俄烏地緣政治影響較大，加上市場對可能引發的全球高油價震撼，影響外資對台股投資信心，惟觀察產業投資前景，新光投信國內投資部資深協理吳文同仍看好綠能、ABF、矽晶圓、伺服器等潛力族群，認為台股震盪，不影響上述產業結構性成長前景。

以綠能產業而言，新光投信國內研究團隊表示，台灣以出口為導向，在RE100、國際碳排等催促下，台灣不僅要解決限電、甚至停電危機，亦須進一步能源轉型，加強輸配電供應，預估2022年將增強。

因此，綠電相關族群包括風電、太陽能、儲能與民營電廠等，今年有機會受惠政府招標工程、上游多晶矽價格回落及國內用電市場興起創新商業模式，引爆國內綠電投資新商機，亦是台股長線佈局新機會。

若就產業能見度觀察，新光投信國內研究團隊則看好矽晶圓、ABF載板，兩大高潛力族群，吳文同指出，上述族群未來產業前景亮眼，預期今年矽晶圓與ABF載版供需缺口將擴大，中長線投資成長潛力看好。

至於好伺服器產業，則包括部分利基型IC設計股，皆來自於疫情加深全球對網路的依賴，頻寬需求變大，全球5G連網後，隨AI、5G、HPC、等新技術推進下，頻寬布建加溫推升網路規格升級，包括WiFi、光纖等升級需求，帶動超大型資料中心興建潮。

此外，低軌衛星市場持續成長，新光投信指出，未來數年後，公有雲需求強，雲端伺服器商機大爆發，網通晶片、散熱模組、PCB等族群成長力更值得期待。