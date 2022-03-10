昇陽半(8028)受惠晶圓薄化及再生晶圓2大業務需求維持穩健，雖受工作天數較少影響，2022年2月合併營收仍以2.186億元續創同期新高。法人看好昇陽半導體首季營運淡季不淡，有望與去年第四季新高水準相當，今年營運成長維持樂觀。

昇陽半導體受大盤重挫拖累，股價8日下探48元的4個月低點，9日止跌回升1.14％，今（10）日在大盤強彈逾454點帶動下開高穩揚，上漲3.8％至50.5元，早盤維持逾3％漲勢，領漲晶圓代工族群。三大法人本周迄今合計賣超431張，但昨日已轉為買超27張。

昇陽半導體公布2022年2月自結合併營收2.186億元，雖較1月2.6億元新高減少15.94％、降至近1年低點，仍較去年同期2.185億元微增0.04％、續創同期新高。累計前2月合併營收4.78億元，較去年同期4.45億元成長7.54％，續創同期新高。

由於再生晶圓業務需求暢旺，法人看好昇陽半導體首季營運淡季不淡，有望與去年第四季新高水準相當。同時，去年初購入台中友達晶材廠擴增再生晶圓產能，預期下半年可望陸續量產，亦可望為營運增添成長動能。

法人表示，昇陽半導體目前再生晶圓營收約占7成，受惠客戶需求暢旺，目前產能維持滿載，今年可望維持高檔表現。而過去2年需求較弱的晶圓薄化業務亦見復甦跡象，需求逐漸好轉，預期今年成長動能可望顯著復甦。

此外，昇陽半導體對昇陽電池持股降至33.42％，由子公司變為轉投資公司，未來不再將昇陽電池營收計入合併財報，僅每季於業外依權益法按持股比例認列損益。法人認為，因昇陽電池營運仍虧損，此舉將降低昇陽半導體認列虧損負擔、進一步反應半導體業務動能。