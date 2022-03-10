適逢2月工作天數減少，利機(3444)2月營收與去年同期持平、月減少13%，惟依舊創下近10年同期新高，受惠載板產品強勁，利機首季獲利有機會力拚雙位數成長。

利機2月單月合併營收8406萬元，與去年同期持平、月減少13%，2月適逢農曆春節工作天數減少營收下滑，不過仍創近10年來月份同期次高紀錄，顯見景氣熱度不減。累計前2月營收為1.8億元，較去年同期下滑2%。

利機表示，受惠高階載板市場持續熱絡，屬佣金模式交易的邏輯IC載板及記憶體載相關產品2月持續走強， 年增加55%、月增加5%。BT載板因終端應用以手持裝置為大宗，受產業淡旺季影響較大，目前淡季不淡又持續缺貨情況下，利機在手訂單已到年底。若排除缺料、出貨遞延等因素，順利如期出貨，對毛利提升有顯著貢獻，有望拉高整體毛利率。有鑑於利機載板相關產品強勁，利機第一季獲利將有二位數成長的機會。

利機另一主力產品封測相關，2月營收年增加8%、月減少7%，整體較1月下滑主要仍是農曆春節，工作天數減少所致，不過，均熱片(Heat Sink)不受影響，仍拉貨強勁，年增加34%、月增加6%，以目前態勢來看，今年首季表現可再創歷史新高並逐季成長。