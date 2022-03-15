2008年在宜蘭監獄擔任管理員的張金魁、戴春輝、吳欣鴻共收賄9萬元後，讓受刑人調到相對輕鬆的炊場工作，刑事部分，2020年張男被判刑2年2月，戴、吳各判刑2年，3人各褫奪公權2年定讞；去年法務部移送究責部分，懲戒法院認定已逾10年判決免議。可上訴。

簡姓受刑人在宜蘭監獄服刑時，經宜蘭監獄分配至第六工場作業，會面時簡委託其母尋覓有力人士向監獄人員疏通，讓其轉換工場，簡母在2008年透過友人居中牽線，將9萬元交給時任宜蘭監獄主任管理員的張金魁行賄。

張金魁得知簡姓受刑人有意轉調炊場作業，與戴春輝、吳欣鴻共同基於對於職務上行為收受賄賂之犯意聯絡，由吳欣鴻在2008年11月5日提出調用申請簡姓受刑人遞補炊場作業，及由戴春輝於調用視同作業申請書完成簽核，讓簡姓受刑人順利調至炊場工作。

刑事部分張男等人被判刑定讞，法務部在2021年11月12日移送懲戒法院，懲戒法院認為張金魁、戴春輝、吳欣鴻3人違失行為之行為終了之日是2008年12月3日，但法務部在2021年才移送已逾10年，判決免議。可上訴。