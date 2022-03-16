韓國國家統計局周三公布2月失業率，經季節因素調整後從1月的3.6％降至2.7％，創下該統計局自1999年6月開始該統計以來的最低紀錄。

在同時該數據還顯示，2月就業人口較一年前增加103.7萬人，與1月的新增113.5萬人相差不遠。1月新增就業人數曾寫下2000年3月的最大紀錄。

分析師認為，韓國2月失業率降至新低、就業人口增加逼近22年高點，最主要原因應是與比較基期較低，以及韓國政府為提振經濟擴大財政支出有關。