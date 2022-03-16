韓國2月失業率降至新低 就業新增人數逼近22年高點 12:322022/03/16 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國國家統計局周三公布2月失業率，經季節因素調整後從1月的3.6％降至2.7％，創下該統計局自1999年6月開始該統計以來的最低紀錄。 在同時該數據還顯示，2月就業人口較一年前增加103.7萬人，與1月的新增113.5萬人相差不遠。1月新增就業人數曾寫下2000年3月的最大紀錄。 分析師認為，韓國2月失業率降至新低、就業人口增加逼近22年高點，最主要原因應是與比較基期較低，以及韓國政府為提振經濟擴大財政支出有關。 新台幣貶破28.6元 連過三關創逾15個月新低 台積電慘摔至558元創5個月新低 台股重挫近340點失守萬七 #韓國 #失業率降 #就業人口 #新低 #逼近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍要求開放核食比照韓國標準 陳時中：恐引發貿易障礙 10:532022/03/16 政治 尹錫悅戰略清晰路線的挑戰 04:102022/03/15 時論廣場 在岸人民幣貶202個基本點 創3個半月新低 19:022022/03/15 財經 《國際產業》貨櫃費大增逾2.6倍 韓出口商大喊吃不消 16:292022/03/15 財經 小S曝「S媽已和好大S」 親解姊姊移居韓國真相 11:402022/03/15 娛樂 逛超市買韓劇常見好料 04:102022/03/16 時尚消費 法人持續賣超 美利達股價創波段新低 12:222022/03/16 財經 《國際政治》朝鮮不棄核、射導彈 東北亞地緣政治風險增 09:582022/03/15 財經 熱錢續出走 新台幣匯率貶破28.5 近一年新低 04:102022/03/15 財經要聞 「韓國章子怡」帶球嫁豪門 小孩卻被驗DNA 20:392022/03/15 娛樂 南韓鬆綁疫情飆史上最慘 李秉穎：台灣總有一天要讓病毒進來 09:352022/03/16 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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