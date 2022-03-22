著名國際信用評等業者惠譽信評(Fitch Ratings)，22日將韓國GDP(經濟成長率)2022年預估值從3%下修至2.7%，理由是俄烏衝突造成的。

惠譽表示，俄烏戰爭推升能源價格大漲，家庭消費以及商業活動都會受到影響。同時，2022年全球需求減少下，韓國出口也會受到波及，供應鏈供貨不穩問題，可能需要更長時間才可順利解決。

除了國際地緣政治緊張，韓國疫情也沒有完全降溫。當地每日新確診者雖減少，不過已經有上千萬民眾感染新冠病毒，染疫率增至20%。

上周，穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)才剛把韓國這個亞洲第4大經濟體2022年GDP預估，也是從3%下修至2.7%。

2月份時，韓國央行把當地2022年GDP預估，維持在3%不變。同時，通膨也從2%上調至3.1%。

另外，惠譽將韓國2022年通膨預測值，從之前2.6%上修至4.1%。到了2023年初，韓國通膨估將維持在3.5%高檔位置。

對於韓國匯率，惠譽估計當地央行會在2022年底前，從目前1.25%調高至2%，快的話，4月份就會升息。元月份時，惠譽曾預測2022年，利率只會到1.75%。

同時，惠譽將韓國主權信用維持在AA-，屬於第4高評級，前景展望則為穩定。